В одесском колледже демонтировали аварийную стену
В сгоревшем одесском колледже демонтировали аварийную стену и начали расчистку внутреннего двора. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читай также: Депутат “Слуги народа” угодил в скандал из-за трагедии в Одессе
"По состоянию на 15 часов 11 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Осуществлены работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начаты работы по расчистке внутреннего двора и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала разборки завала было вывезено около 2 тыс. 4 куб. м строительных конструкций.
Напомним, В одесском колледже спасатели продолжают разбирать завалы после пожара
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.