В одесском колледже демонтировали аварийную стену

Спасатели с помощью крана и подвесной люльки ведут работы по обрушению опасных конструкций на пожарище.

В сгоревшем одесском колледже демонтировали аварийную стену и начали расчистку внутреннего двора. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По состоянию на 15 часов 11 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Осуществлены работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начаты работы по расчистке внутреннего двора и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала разборки завала было вывезено около 2 тыс. 4 куб. м строительных конструкций.

Напомним, В одесском колледже спасатели продолжают разбирать завалы после пожара

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