Оккупанты частично закроют Крымский мост на неделю

Мост, который и без того практически не используется по назначению, частично перекроют.

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Оккупационные власти намерены ограничить движение по Крымскому мосту на период с 18 по 25 декабря. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на министерство транспорта России.

Причиной временных ограничений является проведение технологических работ, суть которых не уточняется. Вероятно, это связано с подготовкой к запуску железнодорожного движения, которое начнется по мосту в конце декабря.

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В то же время жители оккупированного полуострова сообщают, что на мосту, который открыли для автомобильного движения в мае 2018 года, уже появились “латки“ от ямочного ремонта, хотя движение по мосту практически отсутствует.

На пустом мосту появились ямы, которые залатали twitter.com/KrimRt

Напомним, в РФ показали поезд, который будет курсировать из Москвы в Крым. Поезд Москва Симферополь запустят 23 декабря. Украинские власти уже отреагировали.

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