Под Киевом из-за неправильной парковки расстреляли авто полиции

Конфликт произошел из-за неправильной парковки легкового автомобиля.

В Яготине вооруженный мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам полиции. Инцидент произошел после того, как местные жители вызвали полицейских из-за загородившего проезд автомобиля. Об этом сообщает пресс-центр ГУНП в Киевской области.

Когда на место прибыли правоохранители, неизвестный мужчина открыл по ним огонь. После этого он скрылся в одном из дворов.

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В результате стрельбы был поврежден служебный автомобиль полиции. К счастью, пострадавших на данный момент нет.



На данный момент правоохранителями введена спецоперация “Гром“, на место прибыли бойцы спецназа.

Напомним, возле одной из многоэтажек на проспекте Свободы в Киеве неизвестный устроил стрельбу, поранив мужчину, который выгуливал собаку.

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