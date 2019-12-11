Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму школьники отравились жевательным табаком

Комментариев: 1
Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Они также установят, кто продал табак несовершеннолетним.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
news.pn
В Севастополе школьникам стало плохо после употребления жевательного табака, сообщает в среду, 11 декабря, News.ru.
 
Детей отправили на осмотр в больницу, после чего отпустили.
 
Выяснилось, что пострадавшими оказались школьники в возрасте 11-12 лет.
 
Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Они также установят, кто продал табак несовершеннолетним.
 
Напомним, в Крыму погиб восьмилетний ребенок, прыгавший на кровати дома. Мальчик сильно ударился головой о каркас кровати. Родители вызвали скорую, но медики констатировали смерть ребенка.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Крым, Севастополь, сигареты, табак, электронные сигареты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
CasperW    11.12.2019, 18:11
Оценка:  0
CasperW
Это не тот, что гундяев продавал?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь