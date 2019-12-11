В Крыму школьники отравились жевательным табаком

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Они также установят, кто продал табак несовершеннолетним.

В Севастополе школьникам стало плохо после употребления жевательного табака, сообщает в среду, 11 декабря, News.ru.

Детей отправили на осмотр в больницу, после чего отпустили.

Выяснилось, что пострадавшими оказались школьники в возрасте 11-12 лет.

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Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Они также установят, кто продал табак несовершеннолетним.

Напомним, в Крыму погиб восьмилетний ребенок, прыгавший на кровати дома. Мальчик сильно ударился головой о каркас кровати. Родители вызвали скорую, но медики констатировали смерть ребенка.

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