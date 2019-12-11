В Крыму школьники отравились жевательным табаком
Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Они также установят, кто продал табак несовершеннолетним.
В Севастополе школьникам стало плохо после употребления жевательного табака, сообщает в среду, 11 декабря, News.ru.
Детей отправили на осмотр в больницу, после чего отпустили.
Выяснилось, что пострадавшими оказались школьники в возрасте 11-12 лет.
Читай также: Оккупанты частично закроют Крымский мост на неделю
Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Они также установят, кто продал табак несовершеннолетним.
Напомним, в Крыму погиб восьмилетний ребенок, прыгавший на кровати дома. Мальчик сильно ударился головой о каркас кровати. Родители вызвали скорую, но медики констатировали смерть ребенка.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram