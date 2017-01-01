“Народный фронт” снял фильм сам о себе на остатки госфинансирования

Анонс фильма опубликовала пресс-служба политсилы.

Политическая партия “Народный фронт“ анонсировала выход фильма “Фронт 14/19“.

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Об этом “Народный фронт“ сообщил в Facebook.

В политсиле называют этот фильм “отчетом политической партии“. Сообщается, что фильм выйдет уже сегодня на ICTV и ТРК Украина.

Фронт 14/19“ является своеобразной “фотографией времени“, самого драматичного отрезке украинской истории, свидетелем и участником которого является нынешнее поколение. Это лента о каждом украинце, каждом из нас, кто переживал вместе с Украиной без преувеличения исторический период 14/19, - сообщили в пресс-службе политсилы.

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Между тем, Telegram-канал Политика Страны утверждает, что “народный фронт” снял фильм о себе за государственные средства. Если вернее, то фильм оплатили за счет остатков государственного финансирования партии.

Ну что ж. Дорого-богато уходит из политической жизни некогда правящая партия, - сказано в сообщении.

К слову “Народный фронт” отказался принимать участие в парламентских выборах 2019 года.

Напомним, “Народный фронт” прокомментировал дело против Ляшко и назвал его “показательным политическим преследованием”.

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