Украину "атаковал" вирус гриппа

За неделю число заразившихся гриппом в Украине составило 173 тыс человек.

Меньше всего болеют в Винницкой, Донецкой и Черновецкой областях flickr.com

В Украине за последнюю неделю число заразившихся вирусом гриппа превысило отметку в 173 тысячи человек. Из них 69,3% заражённых – дети, что ниже эпидемического порога. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Как говорится в сообщении, интенсивный показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тысяч населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине.

Также отмечается, что в стране зафиксировано редкое географическое распространение гриппа.

В большинстве регионов Украины на прошлой неделе активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. А в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях отмечается низкая эпидемиологическая активность гриппа и ОРВИ - указано в сообщении.

В Министерстве здравоохранения заявили, что не зарегистрировано ни одного случая летального исхода.

Напомним, Минздрав презентовал новую бюджетную программу

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