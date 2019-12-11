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Убийство волонтера в Бахмуте: Подозреваемому ужесточили меру пресечения

Комментариев: 1
Суд отправил 16-летнего Николая Барабаша в СИЗО вместо домашнего ареста.
Убитый Артем Мирошниченко
Убитый Артем Мирошниченко
Татьяна Печончик / Facebook

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11 декабря Донецкий апелляционный суд в Бахмуте пересмотрел меру пресечения в отношении одного из напавших на волонтера Артема Мирошниченко. Коллегия судей не согласилась с решением Артемовского горрайонного суда отправить его под домашний арест и переизбрала меру пресечения, сообщает freeradio.com.ua.

Пересматривали меру пресечения в закрытом режиме, поскольку подозреваемый является несовершеннолетним. Коллегия судей назначила 16-летнему Николаю Барабашу содержание под стражей на 2 месяца, до 29 января, без права внесения залога.

Ранее аналогичную меру пресечения - арест без права залога - избрали второму участнику нападения на волонтера.

Напомним, на активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних. 6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

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Теги: волонтер, активист, Бахмут, убийство, СИЗО, суд, подозреваемый, арест
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Комментариев (1)
Антибес    11.12.2019, 18:42
Оценка:  +1
Антибес
Эти ребята должны перестать скрывать правду.Ведь они избили потерпевшего не просто так,а из-за того что он к ним приставал с непристойными предложениями,предлагая им вступить в половую связь в извращённой форме.А у них обоих оказалась традиционная сексуальная ориентация,поэтому они и избили его.
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