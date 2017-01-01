"Реанимировать" старые дела об обогащении невозможно - НАБУ

Все уголовные производства, квалифицированные по статье о незаконном обогащении закрыты.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что восстановление 65 ранее закрытых дел о незаконном обогащении невозможно по новому закону, сообщается в среду, 11 декабря, в пресс-центре бюро.

"Все уголовные производства, квалифицированные по ст.368-2 УК Украины (предыдущая редакция статьи за незаконное обогащение, признанная неконституционной в феврале 2019 года), закрыты. Восстановить их невозможно. В т.ч. и с целью применения механизма гражданской конфискации", - сказано в сообщении.

НАБУ может исследовать незаконные активы (деньги, недвижимость, имущественные и неимущественные права, криптовалюта, занижение финансовых обязательств, работы или услуги), приобретенные в собственность с 28 ноября 2019 года.

Если их размер больше 6500 необлагаемых минимумов (сейчас - 6,243 млн гривен) - наступает уголовная ответственность. Если их размер больше 500 прожиточных минимумов (около 1 млн гривен) - антикоррупционные органы могут через суд взыскать их в пользу государства.

Срок исковой давности по необоснованным активам - четыре года, но не раньше 28 ноября 2019 года.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении , признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности. После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении, в том числе президентский.