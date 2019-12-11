Назван процент приговоров за военные преступления

На военные преступления приходится 3,6% от общего числа осужденных в Украине за четыре года.

В основном военных судят за дезертирство и самоволки Пресс-служба СБУ

За 2018 год в Украине за военные преступления осуждены 2665 человек. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает LB.ua со ссылкой на главу Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислава Кравченко.

В целом с 2014 года количество осужденных за военные преступления составляет около 3,6% от общего числа осужденных.

В частности, в 2018 году количество осужденных в Украине (по приговорам, вступившим в силу) составило 73659 человек, тогда как осужденных за совершение преступлений против установленного порядка несения службы (военные преступления) - 2665.

С 2014 по 2018 год количество осужденных за военные преступления увеличилось в шесть раз. Наибольшее количество осужденных в 2018 году были привлечены к ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы (ст. 407) - 2267 человек, дезертирство (ст. 408) - 224 человека, небрежное отношение к военной службе (ст. 425) - 22 человека.

Ранее бывший военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что ежегодно военные совершают около 20 тысяч преступлений. Большинство из них связаны с воинской службой.

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