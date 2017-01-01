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В Украине изменили правила уничтожения контрафакта

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Ликвидировать конфискованные сигареты и алкоголь теперь будут специально отобранные компании. Также сам процесс будут фиксировать на видео.
Уничтожение товара будут фиксировать на видео
Уничтожение товара будут фиксировать на видео

Кабинет министров принял постановление, которое изменяет порядок уничтожения подакцизного конфиската (алкоголя, табачных изделий), сообщает пресс-служба Кабмина.

"В связи с непрозрачным порядком уничтожения конфискованных подакцизных товаров такие товары попадали на рынок повторно. Это подвергало опасности потребителей и приводило к недополучению доходов в государственный бюджет", - сообщил министр юстиции Денис Малюська. 

Отныне, по его словам, такие товары будут уничтожаться предприятиями, отобранные в соответствии с Законом "О публичных закупках", кроме небольших по объему партий, которые могут уничтожаться соответствующими комиссиями самостоятельно. В то же время представителям бизнеса предоставляется право присутствовать при уничтожении этих товаров.

Еще одна новация - это введение видеосъемки процесса уничтожения конфиската. Анализ материалов видеофиксации позволит выявлять признаки нарушений со стороны должностных лиц, а также представителей организаций, осуществляющих уничтожение конфискованных подакцизных товаров.

Также постановлением предусматривается, что оборудование и другие предметы, которые были использованы для незаконного изготовления подакцизных товаров (кроме оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков), подлежат уничтожению.

Зато оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков будут переданы на реализацию.

Ранее в Черкассах правоохранители разоблачили группу лиц, которые продавали контрафактный элитный алкоголь по умеренным ценам и без акцизных марок.

А во Львовской области полиция разоблачила подпольную винокурню. Правоохранители изъяли водочную продукцию на 2 млн гривен.

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Теги: алкоголь, сигареты, Кабмин Украины, конфискат, конфискация, контрафакт
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Источник: korrespondent.net

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