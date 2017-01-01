В Украине изменили правила уничтожения контрафакта

Ликвидировать конфискованные сигареты и алкоголь теперь будут специально отобранные компании. Также сам процесс будут фиксировать на видео.

Кабинет министров принял постановление, которое изменяет порядок уничтожения подакцизного конфиската (алкоголя, табачных изделий), сообщает пресс-служба Кабмина.

"В связи с непрозрачным порядком уничтожения конфискованных подакцизных товаров такие товары попадали на рынок повторно. Это подвергало опасности потребителей и приводило к недополучению доходов в государственный бюджет", - сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Отныне, по его словам, такие товары будут уничтожаться предприятиями, отобранные в соответствии с Законом "О публичных закупках", кроме небольших по объему партий, которые могут уничтожаться соответствующими комиссиями самостоятельно. В то же время представителям бизнеса предоставляется право присутствовать при уничтожении этих товаров.

Еще одна новация - это введение видеосъемки процесса уничтожения конфиската. Анализ материалов видеофиксации позволит выявлять признаки нарушений со стороны должностных лиц, а также представителей организаций, осуществляющих уничтожение конфискованных подакцизных товаров.

Также постановлением предусматривается, что оборудование и другие предметы, которые были использованы для незаконного изготовления подакцизных товаров (кроме оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков), подлежат уничтожению.

Зато оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков будут переданы на реализацию.

Ранее в Черкассах правоохранители разоблачили группу лиц, которые продавали контрафактный элитный алкоголь по умеренным ценам и без акцизных марок.

А во Львовской области полиция разоблачила подпольную винокурню. Правоохранители изъяли водочную продукцию на 2 млн гривен.

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