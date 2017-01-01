В Винницкой области у семейной пары нашли рабов

Бездомным обещали достойные условия проживания и зарплату в пять тысяч, а вместо этого бесплатно заставляли работать на пилораме.

В Винницкой области в среду, 11 декабря, сотрудники спецподразделения КОРД задержали супругов, которые держали в трудовом рабстве по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным полиции, владельцы пилорамы, супруги в возрасте 44 и 42 года, незаконно удерживали на предприятии людей, заставляя их бесплатно работать.

Жертвами становились люди, оказавшиеся в неблагоприятных жизненных ситуациях. Злоумышленники применяли к ним психологическое давление и физическое насилие. Отмечается, что люди работали на закрытой территории, их контролировал надзиратель.

"Следствием установлены два человека, которые вербовали для владельцев пилорамы рабочих. Обычно работу предлагали людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, не имели постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5000 гривен. Однако, за тяжелый труд пострадавшие денег не получали, а лишь скромные продукты", - говорится в сообщении.

На момент прибытия полицейских на территории пилорамы находилось семь рабочих, большинство из них не имели документов.

Труд мужчин здесь незаконно использовали в течение нескольких месяцев.

По месту жительства и месту работы задержанных проведен ряд обысков, изъяты вещественные доказательства. Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Украине раскрыли масштабную вербовку людей в трудовое рабство. Людям обещали им высокую зарплату, соцпакет и комфортные условия труда в Одесской области. Взамен заставляли тяжело работать на полях по 12-13 часов.

Также сообщалось, что в Запорожской области директор интерната сдавал детей "в аренду" как рабочую силу.

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