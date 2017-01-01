Украинцы готовы к земельной реформе - министр

Украинцы готовы к открытию рынка земли, убежден Милованов. Опросы говорят об обратном.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов убежден, что украинцы на самом деле готовы к земельной реформе. Об этом он сказал в интервью DW.

"На самом деле люди готовы к реформе, ведь понимают, особенно те, кто работает на земле, что так продолжать нельзя… Речь о том, чтобы тем, кто уже является собственником земли, позволили продавать свою землю. Вторая часть - о том, чтобы госземли передать громадам, чтобы ими распоряжался именно украинец, а не Госгеокадастр и государственные предприятия", - сказал он.

Министр уверен, что реформа привлечет "длинные и дешевые" деньги для развития аграрной отрасли. "Для этого нужно кредитование, а для кредитования - быть собственником. Никто не будет по-настоящему кредитовать фермера, у которого в аренде "на птичьих правах" бешеные активы и есть риск, что аренду расторгнут", - сказал он.

Еще одним аргументом в пользу рынка земли Милованов считает поступления от налогов, которые могут пойти на развитие села. "Когда люди обрабатывают землю, ничего не оформляя, налоги не попадают в село, что не дает селу развиваться", - отметил он.

Отметим, 4 декабря представители аграрного сектора начали бессрочную акцию протеста под Радой против открытия рынка земли.

Согласно опросам, большинство украинцев против открытия рынка земли. Поддерживают инициативу лишь 22% респондентов.

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