Сенцов рассказал, за что благодарен Путину

Режиссер уверен, что без Путина Украина стала бы такой же как Беларусь.

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Просидевший в российской тюрьме около 5 лет украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что благодарен Владимиру Путину за то, что он не позволил Украине стать такой, как Беларусь. Об этом он рассказал на встрече с ветеранами войны на Донбассе, пишет theБабель.

По словам режиссера, Путин – единственный враг Украины, но отмечает, что он объединил людей.

Как бы я ни ненавидел Путина, я ему благодарен, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли “Градами“, - заявил Сенцов.

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В то же время режиссер считает, что Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым, пока жив Путин.

Он не отдаст его на наших условиях. Крым он тем более не отдаст, он скорее Кремль отдаст, чем Крым. Но Путин не вечен, мы все вернем, рано или поздно. Но это когда-то. А наши ребята сидят в плену сейчас. И что мы можем - это вернуть их. Это то, что мы должны делать, - отметил он.

Напомним, Сенцов сообщил, что встал на военный учет. Режиссер пошел в военкомат, где его признали годным к военной службе и записали рядовым.

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