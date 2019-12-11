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В Украине производство автомобилей за месяц упало на 40%

Комментариев: 5
Выпуск коммерческих автомобилей составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года.
Производство упало на 40%
Производство упало на 40%
ACEA
 
В прошлом месяце предприятия украинского автопрома изготовили 544 единицы транспорта, что по сравнению с октябрем меньше на 40%, сообщает Укравтопром.
 
"Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля.
 
Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года", - говорится в сообщении.
 
Производство автобусов наоборот увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом и составило 98 машин.
 
Всего за 11 месяцев 2019 года в Украине собрали 6740 единиц автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
 
Напомним, в Украине резко вырос спрос на электрокары.
 
Еще сообщалось, что в Украине выросли продажи новых автомобилей.
 
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Теги: автомобили, производство, электромобили, автобуси
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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МаксимУм    11.12.2019, 20:25
Оценка:  0
МаксимУм
Зато, если в следующем месяце выпустить 10, то увеличится вдвое!!!
zheka-yakob    11.12.2019, 20:13
Оценка:  0
zheka-yakob
5 коммерческих автомобиля))))))))))
Дупомовные, я тащусь от вас)))))))
TRIGER26    11.12.2019, 20:18
Оценка:  0
TRIGER26
отрыжка кацапская - почитай внимательно статью ...
Л_о_л_а    11.12.2019, 20:11
Оценка:  +1
Л_о_л_а
рост показывает только количество активистов, которые никогда не работали и работать не желают...все остальное в минусе
VSHIVANKA    11.12.2019, 19:47
Оценка:  +3
VSHIVANKA
А ШО ЦЭ ТАКЭ ?!
ОПЯТЬ ОБИЖАЮТЬ КЛЯТИ МОС.КАЛИ ?!
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