В академии уже приступили к подготовке к мероприятию международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил.

Заседание запланировано на март 2020 года

Военный комитет НАТО запланировал заседание в Украине на март 2020 года, оно пройдет на базе Национальной академии сухопутных войск, заявил начальник академии генерал-лейтенант Павел Ткачук в Facebook, в среду, 11 декабря.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО", - написал чиновник.

По его словам, для академии это особая честь и огромная ответственность.

"Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну", - добавил Ткачук.

Членами Военного комитета являются начальники генеральных штабов (главнокомандующие) вооруженных сил стран-членов НАТО, которые собираются не реже трех раз в год.

Военный комитет также проводит заседания с особыми партнерами (Украина, Грузия). В 2019 году состоялось два заседания комитета в формате с Украиной.

Напомним, в конце октября в Киеве состоялось заседание североатлантического совета НАТО , в котором принял участие генсек организации Йенс Столтенберг.

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