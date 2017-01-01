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Комитет НАТО запланировал заседание в Украине

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В академии уже приступили к подготовке к мероприятию международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил.
Заседание запланировано на март 2020 года
Заседание запланировано на март 2020 года
 
Военный комитет НАТО запланировал заседание в Украине на март 2020 года, оно пройдет на базе Национальной академии сухопутных войск, заявил начальник академии генерал-лейтенант Павел Ткачук в Facebook, в среду, 11 декабря.
 
 
"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО", - написал чиновник.
 
По его словам, для академии это особая честь и огромная ответственность.
 
"Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну", - добавил Ткачук.
 
Членами Военного комитета являются начальники генеральных штабов (главнокомандующие) вооруженных сил стран-членов НАТО, которые собираются не реже трех раз в год.
 
Военный комитет также проводит заседания с особыми партнерами (Украина, Грузия). В 2019 году состоялось два заседания комитета в формате с Украиной.
 
Напомним, в конце октября в Киеве состоялось заседание североатлантического совета НАТО, в котором принял участие генсек организации Йенс Столтенберг.

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Теги: НАТО, Минобороны, заседание, академия, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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