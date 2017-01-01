Под руинами сгоревшего колледжа в Одессе нашли 13-ю жертву

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте страшного пожара.

Под руинами колледжа в Одессе нашли 13-ю жертву dsns.gov.ua

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При разборе завалов в здании одесского колледжа экономики спасатели обнаружили еще одно тело. Как сообщили в ГСЧС, это произошло в 18:25 в среду, 11 декабря.

Каких-либо других подробностей – о состоянии тела, какого пола жертва – не сообщается.

Таким образом, количество жертв трагедии выросло до 13 человек. Поиски продолжаются.

Напомним, директора колледжа, где в пожаре погибли люди, отправили под домашний арест. Также ее обязали круглосуточно носить электронный браслет.

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