Зеленский второй. ТОП запросов Google в 2019
Топ запросов Google– это интересный маркер для анализа самых важных событий в году.
В 2019 году украинцев интересовала политика, российские актеры и фильмы, а также сериалы Чернобыль и Игра престолов.
Корреспондент.net проанализировал самые популярные запросы 2019 года в Украине.
Самое популярное
Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал Игра престолов 8 сезон – финальный сезон культового сериала.
Второй по популярности – запрос Зеленский, а на третьем месте – Юлия Началова. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал Чернобыль и конкурс Евровидение 2019.
По категориям
В категории Персона украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Также пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. На седьмом месте по запросам бизнесмен Игорь Коломойский, а на десятом – телеведущая Алла Мазур.
Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.
В категории Фильмы в топ-запросах 2019 года оказался психологический триллер по мотивам комиксов Джокер. Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка Захар Беркут и новый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.
Лидером в категории телевизионных шоу топ-запросах 2019 года вновь стал песенный конкурс Евровидение, холостяк, церемония вручения Оскара и Голос страны здесь же. А в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон Игры престолов и драматический мини-сериал Чернобыль. За ними уже расположились украинские сериалы Крепостная, Тайная любовь, Школа, Ранняя пташка и другие.
Покупкой года в Украине стал новый iPhone 11; украинцы активно интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и Укрзалізницi.
Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое Томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион, почему взорвался Чернобыль и почему в Киеве туман.
Запросы в Youtube
В Украине топ музыкальных видео за год возглавляет россиянин Артур Пирожков. Причем его песни сразу на двух первых местах. Вообще в первой десятке только три украинских исполнителя. А полностью первая десятка выглядит так:
Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
Время и Стекло — Дим
Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
Billie Eilish — bad guy
Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)
Если же рассматривать в целом самые популярные видео на YouTube, которые смотрели украинцы, получится такой рейтинг:
KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы!
Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019
Как видим, украинцам пришлись по душе пародии, шоу российского журналиста Юрия Дудя и бокс.
В мире
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире:
Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
ROSAL'IA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
Anuel AA, KAROL G — Secreto
Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
Shawn Mendes, Camila Cabello — Se~norita
Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
Billie Eilish — bad guy
Ariana Grande — 7 rings
Как видим, Billie Eilish только на девятом месте.