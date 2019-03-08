Зеленский второй. ТОП запросов Google в 2019

Компания Google в конце года традиционно объявила, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году.

Топ запросов Google– это интересный маркер для анализа самых важных событий в году.

В 2019 году украинцев интересовала политика, российские актеры и фильмы, а также сериалы Чернобыль и Игра престолов.

Корреспондент.net проанализировал самые популярные запросы 2019 года в Украине.

Самое популярное

Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал Игра престолов 8 сезон – финальный сезон культового сериала.

Второй по популярности – запрос Зеленский, а на третьем месте – Юлия Началова. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал Чернобыль и конкурс Евровидение 2019.

По категориям

В категории Персона украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Также пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. На седьмом месте по запросам бизнесмен Игорь Коломойский, а на десятом – телеведущая Алла Мазур.

Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

В категории Фильмы в топ-запросах 2019 года оказался психологический триллер по мотивам комиксов Джокер. Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка Захар Беркут и новый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.

Лидером в категории телевизионных шоу топ-запросах 2019 года вновь стал песенный конкурс Евровидение, холостяк, церемония вручения Оскара и Голос страны здесь же. А в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон Игры престолов и драматический мини-сериал Чернобыль. За ними уже расположились украинские сериалы Крепостная, Тайная любовь, Школа, Ранняя пташка и другие.

Покупкой года в Украине стал новый iPhone 11; украинцы активно интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и Укрзалізницi.

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое Томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион, почему взорвался Чернобыль и почему в Киеве туман.

Запросы в Youtube

В Украине топ музыкальных видео за год возглавляет россиянин Артур Пирожков. Причем его песни сразу на двух первых местах. Вообще в первой десятке только три украинских исполнителя. А полностью первая десятка выглядит так:

Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)

Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

Время и Стекло — Дим

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video

Billie Eilish — bad guy

Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Если же рассматривать в целом самые популярные видео на YouTube, которые смотрели украинцы, получится такой рейтинг:

KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)

Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019

Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния

Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы!

Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019

Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear

Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

Как видим, украинцам пришлись по душе пародии, шоу российского журналиста Юрия Дудя и бокс.

В мире

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире:

Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)

ROSAL'IA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

Anuel AA, KAROL G — Secreto

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)

Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)

Shawn Mendes, Camila Cabello — Se~norita

Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V

Billie Eilish — bad guy

Ariana Grande — 7 rings

Как видим, Billie Eilish только на девятом месте.