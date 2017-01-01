Зеленский назначил глав 33 РГА в восьми областях

Новые руководители были назначены в 33 районах восьми областей. Также были уволены некоторые старые главы РГА.

Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей 33 районных госадминистраций и уволил двух председателей РГА в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровненской и Херсонской областях. Соответствующие распоряжения в среду, 11 декабря, были опубликованы на сайте главы государства.

Так, Зеленский уволил с должностей председателей Очаковской РГА Николаевской области и Ивановской РГА Херсонской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

В то же время Президент назначил председателей райгосадминистраций, в частности:

в Днепропетровской области - Васильковской, Днипровской, Криничанской, Магдалиновской, Межевской, Петриковской, Пятихатской и Солонянской;

в Житомирской области - Новоград-Волынской, Овручской, Попельнянской;

в Запорожской области - Веселовской;

в Ивано-Франковской области - Верховинской, Галичской, Городенковской, Калушской, Коломыйской, Снятинской, Тлумачской;

во Львовской области - Городокской, Жолковской, Каменка-Бугской, Николаевской, Мостисской, Самборской, Сколевской, Старосамборской и Стрыйской;

в Николаевской области - Баштанской, Новобугской, Очаковской;

в Ривненской области - Млыновской;

в Херсонской области - Ивановской РГА.

Напомним, в конце ноября в Черновцах представили нового губернатора Сергея Осачука.

А на прошлой неделе Зеленский назначил уполномоченного по волонтерам. Должность заняла Наталия Пушкарева. Среди ее задач на посту мониторинг соблюдения прав волонтеров, внесение предложений относительно законов по поддержке волонтерской деятельности.

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