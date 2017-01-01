Пожар в Одессе: найдено еще одно тело

Количество жертв увеличилось до 13. При этом пропавшими до сих пор считаются трое людей.

На месте пожара в одесском колледже найдено еще одно тело. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Думская.

"На пепелище найдено еще одно тело", - говорится в сообщении.

Таким образом количество жертв увеличилось до 13. Двое человек умерли в больнице, еще 11 тел нашли после пожара.

Пропавшими до сих пор считаются трое людей.

Напомним, госпитализированными остаются еще восемь человек, которые пострадали во время пожара в Одессе.

Напомним, накануне в Одессе обрушили часть сгоревшего здания. Перед началом работ жителей дома №23 по улице Троицкая эвакуировали. А сегодня спасатели сообщили о демонтаже аварийной стены.

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