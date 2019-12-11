Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Большинство украинцев уверены в стабильности гривны - опрос

Комментариев: 1
Примерно 31% опрошенных граждан считают, что национальная валюта будет укрепляться. 30% полагают, что курс останется прежним.
Опрос проводился с октября по ноябрь
Опрос проводился с октября по ноябрь
Корреспондент.net
 
Украинцы оптимистично настроены на курс гривны в ближайшие пол года, о чем свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
 
По данным опроса, треть (31%) опрошенных считают, что гривна по отношению к паре доллар/евро будет укрепляться, еще столько же (30%) ожидают, что останется в нынешних пределах валютных колебаний. Снижение курса гривны (или рост доллара) прогнозируют 12% украинцев.
 
Опрос проводился с 25 октября по 5 ноября этого года. Были опрошены 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. 
 
Корреспондент публиковал курс валют на четверг, 12 декабря.
 
Еще сообщалось, что в Кабмине считают фантастическим сценарий укрепления гривны до 20 за доллар, но допускают такую возможность в случае роста притока инвестиций выше 10 миллиардов долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: гривна, доллар, евро, опрос, курс валют
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    11.12.2019, 20:50
Оценка:  0
Антибес
И толку?Экспорт товаров за границу становится менее выгодным,а цены на внутреннем рынке не уменьшаются вообще ни на что.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь