Большинство украинцев уверены в стабильности гривны - опрос

Примерно 31% опрошенных граждан считают, что национальная валюта будет укрепляться. 30% полагают, что курс останется прежним.

Украинцы оптимистично настроены на курс гривны в ближайшие пол года, о чем свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, треть (31%) опрошенных считают, что гривна по отношению к паре доллар/евро будет укрепляться, еще столько же (30%) ожидают, что останется в нынешних пределах валютных колебаний. Снижение курса гривны (или рост доллара) прогнозируют 12% украинцев.

Опрос проводился с 25 октября по 5 ноября этого года. Были опрошены 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Еще сообщалось, что в Кабмине считают фантастическим сценарий укрепления гривны до 20 за доллар, но допускают такую возможность в случае роста притока инвестиций выше 10 миллиардов долларов.

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