В Херсоне чиновники помогали рейдерам перепродать дом - СБУ

Госслужащие организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% от реальной стоимости недостроя.

В Херсоне мошенники пытались перепродать недостроенный многоквартирный дом, в который люди вложили деньги. О разоблачении рейдерской схемы, в среду, 11 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в схеме принимали участие чиновники Управления государственной исполнительной службы главного управления юстиции в Херсонской области. Они незаконно арестовали имущество застройщика, который взял деньги от инвесторов на строительство жилья для них.

"Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятие Сетам", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, чиновники действовали в интересах фирм, приближенных к криминальным кругам региона. Они организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя.

Сейчас начат процесс возвращения корпоративных прав законному владельцу.

Силовики открыли дело и объявили о подозрении начальнику Олешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 5 декабря Рада приняла законопроект по противодействию рейдерству. Документ обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре ведомости о ранее выданных актах и договорах аренды.

Ранее в Минюсте рассказали о трех направлениях, по которым будут бороться с рейдерством. А именно - изменение законов и развитие IT-инфраструктуры.

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