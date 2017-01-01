Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Херсоне чиновники помогали рейдерам перепродать дом - СБУ

Комментариев: 0
Госслужащие организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% от реальной стоимости недостроя.
Недостроенный многоквартирный дом, который пытались захватить рейдеры
Недостроенный многоквартирный дом, который пытались захватить рейдеры
ssu.gov.ua

В Херсоне мошенники пытались перепродать недостроенный многоквартирный дом, в который люди вложили деньги. О разоблачении рейдерской схемы, в среду, 11 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в схеме принимали участие чиновники Управления государственной исполнительной службы главного управления юстиции в Херсонской области. Они незаконно арестовали имущество застройщика, который взял деньги от инвесторов на строительство жилья для них.

"Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятие Сетам", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, чиновники действовали в интересах фирм, приближенных к криминальным кругам региона. Они организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя.

Сейчас начат процесс возвращения корпоративных прав законному владельцу.

Силовики открыли дело и объявили о подозрении начальнику Олешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 5 декабря Рада приняла законопроект по противодействию рейдерству. Документ обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре ведомости о ранее выданных актах и договорах аренды.

Ранее в Минюсте рассказали о трех направлениях, по которым будут бороться с рейдерством. А именно - изменение законов и развитие IT-инфраструктуры.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейдерство, СБУ, Херсон, дом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь