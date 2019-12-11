В Запорожье призывник дважды убегал от военных комиссаров

Сначала юноша сбежал с поезда, в котором пополнение ехало "в учебку", а после поимки повторно сбежал на вокзале, но был задержан.

В Запорожье призывник убежал из поезда, который вез пополнение во Львовскую область. Об этом сообщили в Запорожском областном военном комиссариате, передает Depo.Запорожье.

Призывник сбежал прямо с поезда в Запорожье, в котором срочники из области должны были ехать до Великих Мостов Львовской области.

На вокзале беглеца найти не удалось, поэтому начали прочесывать автостанции. В итоге призывника нашли в одном из автобусов, следовавших до Энергодара Запорожской области. Тот снова начал убегать, его задержали военные и полиция.

В результате молодой человек отправится в войска со следующей "партией" срочников.

В военкомате по этому поводу призвали молодых людей не уклоняться от выполнения своих обязанностей.

"Не бойтесь военных комиссариатов, оставайтесь настоящими мужчинами", - отметили в учреждении.

При этом призывники, которые ехали в этом же поезде, рассказали, что часть из них хватали по домам накануне, хотя они и не уклонялись от службы, вручали повестки с сегодняшней датой, о том, куда их отправляют, узнали только перед посадкой в автобусы, которые отправились на вокзал.

Министр обороны намерен отменить призыв

Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину. Молодой человек вызвал полицию и теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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