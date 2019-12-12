Кулеба: Санкции ЕС против России должны быть продлены

Дмитрий Кулеба заявил, что у Евросовета нет оснований для отмены или ослабления санкций против России.

Реальных оснований для отмены санкций Европейского союза против России пока нет. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Укринформ в четверг, 12 декабря.

Он добавил, что Европейский совет на заседании на этой неделе рассмотрит вопрос продления санкций против России. Кулеба отметил, что по его информации, на саммите ЕС на этой неделе санкции будут продолжены.

"Я не вижу никаких оснований для ослабления санкций Европейского союза против России", - подчеркнул Кулеба.

При этом, украинский вице-премьер оценил нормандскую встречу как "успешную для Украины, но в то же время она не привела к реальному урегулированию".

"Мы понимаем, что в Евросоюзе есть страны, которые хотят ослабить санкционный нажим на Россию, но сейчас они не имеют никаких козырей на руках для того, чтобы это сделать", - отметил Кулеба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз продлит антироссийские санкции. Экономические санкции продлят на полгода на саммите Евросовета, который состоится 12-13 декабря.

Напомним, глава Евросовета поговорил с Зеленским о санкциях. Преемник Дональда Туска заверил президента Украины в дальнейшей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

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