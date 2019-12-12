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Кулеба: Санкции ЕС против России должны быть продлены

Комментариев: 6
Дмитрий Кулеба заявил, что у Евросовета нет оснований для отмены или ослабления санкций против России.
Кулеба высказался о перспективе продления антироссийских санкций со стороны ЕС
Кулеба высказался о перспективе продления антироссийских санкций со стороны ЕС
segodnya.ua

Реальных оснований для отмены санкций Европейского союза против России пока нет. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Укринформ в четверг, 12 декабря.

Он добавил, что Европейский совет на заседании на этой неделе рассмотрит вопрос продления санкций против России. Кулеба отметил, что по его информации, на саммите ЕС на этой неделе санкции будут продолжены.

"Я не вижу никаких оснований для ослабления санкций Европейского союза против России", - подчеркнул Кулеба.

При этом, украинский вице-премьер оценил нормандскую встречу как "успешную для Украины, но в то же время она не привела к реальному урегулированию".

"Мы понимаем, что в Евросоюзе есть страны, которые хотят ослабить санкционный нажим на Россию, но сейчас они не имеют никаких козырей на руках для того, чтобы это сделать", - отметил Кулеба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз продлит антироссийские санкции. Экономические санкции продлят на полгода на саммите Евросовета, который состоится 12-13 декабря.

Напомним, глава Евросовета поговорил с Зеленским о санкциях. Преемник Дональда Туска заверил президента Украины в дальнейшей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

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Теги: Россия, ЕС, Евросоюз, санкции, ЕС-Россия, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ЗаУкраїну    12.12.2019, 08:40
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Вот за таких животных проголосовало 73%? эЙ, народ, чего молчите? Снова пять лет будете ждать выборов?Так ведь не все и доживут.
farfalle    12.12.2019, 08:55
Оценка:  -1
farfalle
Ну сходи на майдан, че ты ждешь-то? или печенек нет?
ira0957    12.12.2019, 08:33
Оценка:  0
ira0957
А тем временем в России сняли с эфира сериал Слуга народа
Мыкола    12.12.2019, 08:28
Оценка:  +2
Мыкола
Сидят вот такие порхатые писюны и цвиринькают Бог знает что совершенно оторванное от реалий жизни.Им совершенно по барабану , что экономика Украины становится сплошь сырьевой, а значит и малоприбыльной. А от этого страна становится не просто нищей , а самой нищей ! Зато этим грантоедам тепло и сытно
fire_fly    12.12.2019, 08:28
Оценка:  0
fire_fly
ДОЛЖНЫ, НО НЕ ОБЯЗАНЫ ))
А ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН ))
А ЛЮБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРАЗУМЕВАЮТ И ПРАВА ))
А ЕСЛИ ПРАВ, ТО И НЕ ДОЛЖЕН ))
farfalle    12.12.2019, 08:18
Оценка:  +2
farfalle
"вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции" - нормальное место себе нашел чувачок))
Где там интеграция в Атлантику? Нищебродов своих посылать на заработки?
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