Итоги 11 декабря: Драка в Раде и проигрыш Шахтера

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Раде произошла очередная драка; Шахтер проиграл Аталанте. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В США определили главное слово 2019 года

Американский словарь Уэбстера назвал главное слово 2019 года. Им стало местоимение “они“ (по-английски - they). Немаловажную роль в этом сыграло ЛГБТ-сообщество, которое “подарило“ его для использования тем, кто не хочет причислять себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Количество жертв в пожаре в Одессе выросло

На месте пожара в одесском колледже найдено еще одно тело. Таким образом количество жертв увеличилось до 13. Двое человек умерли в больнице, еще 11 тел нашли после пожара. Пропавшими до сих пор считаются трое людей.

В Раде произошла серьезная драка

После заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Андреем Богданцом и членами Всеукраинского объединения Свобода.

Позже депутата Богданца госпитализировали. У “слуги народа“ подозревают сотрясение мозга после стычки с экс-нардепом Эдуардом Леоновым и депутатом Киевского горсовета Игорем Мирошниченко.

Во фракции Слуга народа инцидент назвали нападением на парламентария и провокацией. Прокуратура Киева открыла уголовное производство.

Шахтер не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер в Харькове проиграл итальянской Аталанте в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3.

“Горнякам“ для выхода в 1/8 финала нужно было не проиграть Аталанте. Ничья устраивала при условии, что Динамо Загреб не выиграет у Ман Сити. Шахтер продолжит весной выступать в Лиге Европы.

Зеленский подписал госбюджет-2020

Президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год. Доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабинет министров предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.

Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

Сериал Слуга народа сняли с эфира в России

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал Слуга народа после показа трех первых серий. Представитель телеканала заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий Слуги народа в эфире.

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