Сутки в ООС: 10 обстрелов, двое раненных

Сепаратисты 10 раз обстреляли позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В результате обстрелов два военнослужащих ВСУ получили ранения.

За сутки 11 декабря сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя при обстрелах запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба Объединенных сил в четверг, 12 декабря.

Ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили пять обстрелов: у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север также зафиксировано пять вражеских обстрелов: дважды неподалеку Зайцевого - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского и дважды у Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, что ранее в Минветеранов заявили о 4640 погибших и умерших участниках АТО. Такие сведения внесены в реестр воинских захоронений, который ведет министерство. Речь идет об участниках боевых действий, погибших на Донбассе, а также после возвращения из зоны ООС.

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