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Сутки в ООС: 10 обстрелов, двое раненных

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Сепаратисты 10 раз обстреляли позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В результате обстрелов два военнослужащих ВСУ получили ранения.
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
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За сутки 11 декабря сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя при обстрелах запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба Объединенных сил в четверг, 12 декабря.

Ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили пять обстрелов: у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север также зафиксировано пять вражеских обстрелов: дважды неподалеку Зайцевого - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского и дважды у Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, что ранее в Минветеранов заявили о 4640 погибших и умерших участниках АТО. Такие сведения внесены в реестр воинских захоронений, который ведет министерство. Речь идет об участниках боевых действий, погибших на Донбассе, а также после возвращения из зоны ООС.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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