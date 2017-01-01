Из-под завалов в Одессе достали последние три тела: Всего погибло 16 человек
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В Одессе после трагического пожара из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела троих последних разыскиваемых людей.
Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
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“По состоянию на 6:45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими“, – говорится в сообщении.
В ведомстве сообщают также, что по состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
Как сообщалось, вчера на месте пожара в одесском колледже было найдено еще одно тело. Таким образом, по состоянию на 11 декабря количество жертв увеличилось до 13. Двое человек умерли в больнице, еще 11 тел нашли после пожара. Пропавшими до сих пор считаются трое людей.
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