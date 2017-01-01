Торговля людьми: Куда чаще всего отправляют украинцев

Министерству соцполитики известно об около 200 случаях торговли людьми за 2019 год. В большинстве случаев жертвами становились мужчины.

Статус пострадавших от торговли людьми в 2019 году предоставили 181 украинцу. Об этом сообщили в Министерствое социальной политики в ответ на запрос Укринформа в четверг, 12 декабря.

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Только в течение сентября-ноября 2019 года в СБУ были направлены уведомления относительно шести случаев о возможных фактах торговли людьми. Всего в 2019 году статус потерпевшего от этого преступления получили 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей.

Основными странами для трудовой эксплуатации украинцев есть Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия и Турция.

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В разрезе областей больше всего выявлено пострадавших от торговли людьми с 2012 года в Харьковской области - 72 человека. На втором месте Винницкая область - 65 человек, Одесская область - 56, Днепропетровская область - 53, Черниговская область - 53 и Николаевская область - 51.

Напомним, от торговли людьми за три года пострадали 49 тысяч украинцев. Всего с 1991 года более 260 тыс. граждан Украины пострадали от торговли людьми. При этом чаще всего украинцы страдали от трудовой эксплуатации в РФ.

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