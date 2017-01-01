Зимой и не пахнет: какой будет погода 12 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду ждать 12 декабря.

12 декабря в Украине будет облачно. Осадков на протяжении дня не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +2…+7 градусов по Цельсию ночью заморозки до -1.

На востоке Украины также облачно с прояснениями. На улице +1…+4 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -1.

Южным регионам обещают хмурый день, но без осадков. На термометре +3…+6 градусов по Цельсию.

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В северной части страны 12 декабря будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется в пределах +2…+5 градусов, без заморозков.

В Центральной Украине ожидается сухой, но облачный день. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +4 градуса по Цельсию.

В Киеве облачно с прояснениями. На улице +3…+5, ночью без заморозков.

Напомним, Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом. Сообщается, что из-за циклона выпал снег в западной, центральной и северной части Украины.

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