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Срочники ВСУ исполнили русскую песню о войне в Чечне

Комментариев: 3
Офицер призывает идентифицировать "клоунов".
Срочники ВСУ исполнили русскую песню о войне в Чечне
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Срочники ВСУ исполнили русскую песню о войне в Чечне
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Украинские военные срочной службы опозорились, опубликовав видео, где они поют русскую военную песню о войне в Чечне.

Запись со своим “выступлением“ под гитару срочники опубликовали в ТиkТоk, видео перепостил в Facebook офицер ВСУ Александр Гром.

“Продолжаем нашу рубрику о срочниках, которые упорно продолжают любить “традиции Дедов“ и показывают свою малорусскую суть в соцсети “ТикТок“. Нет, наверное, у нас украинских военных песен, так поют солдатики о “заплаканной матери, ждущей сына из Чечни“. Идентифицируем клоунов и подразделение“- написал офицер ВСУ Александр Гром.

Как сообщалось, Нацгвардия проверит детали выпускного офицеров Национальной гвардии Украины на мемориальном комплексе Славы в Харькове, прошедшего под песню "Офицеры, россияне!".

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Теги: песня, Россия, ВСУ, гитара, Чечня
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Комментариев (3)
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tulchanin    12.12.2019, 10:10
Оценка:  +2
tulchanin
"Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст! "© - эта новость похоже из той же серии. Украина все больше напоминает СССР в худшие времена: доносы, поиски "врагов народа" и прочие....
Антибес    12.12.2019, 10:04
Оценка:  +2
Антибес
Зрада за зрадой!)))))
Операторська    12.12.2019, 09:44
Оценка:  +3
Операторська
хохляки, дідько б їх забрав!
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