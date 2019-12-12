Офицер призывает идентифицировать "клоунов".

Срочники ВСУ исполнили русскую песню о войне в Чечне

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Срочники ВСУ исполнили русскую песню о войне в Чечне

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Украинские военные срочной службы опозорились, опубликовав видео, где они поют русскую военную песню о войне в Чечне.

Запись со своим “выступлением“ под гитару срочники опубликовали в ТиkТоk, видео перепостил в Facebook офицер ВСУ Александр Гром.

“Продолжаем нашу рубрику о срочниках, которые упорно продолжают любить “традиции Дедов“ и показывают свою малорусскую суть в соцсети “ТикТок“. Нет, наверное, у нас украинских военных песен, так поют солдатики о “заплаканной матери, ждущей сына из Чечни“. Идентифицируем клоунов и подразделение“- написал офицер ВСУ Александр Гром.

Как сообщалось, Нацгвардия проверит детали выпускного офицеров Национальной гвардии Украины на мемориальном комплексе Славы в Харькове, прошедшего под песню "Офицеры, россияне!".

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