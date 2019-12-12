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Министр юстиции: Если не повысят зарплату - меня надолго не хватит

Комментариев: 6
Денис Малюська заявил, что нужно срочно повысить зарплату членам Кабмина.
Денис Малюська
Денис Малюська
24 канал

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривен. 

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Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

Министр отметил, что у Кабмина нет другого выхода, кроме как повысить зарплаты своим сотрудникам.

Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств, - сказал Малюська.

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По его словам, до работы в Кабмине он ежемесячно тратил более 100 тысяч гривен. В первый месяц в Кабмине он получил 16 тысяч гривен, затем появились премии и надбавки. В итоги он получает около 29 тысяч гривен.

Все понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату, - добавил он.

Напомним, Милованов хочет зарплату такую же, как и у других министров. Министр выложил скрины выписки из собственного счета.

 

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Теги: зарплата, Малюська, министр юстиции
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Комментариев (6)
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alex-zol    12.12.2019, 10:24
Оценка:  0
alex-zol
Свято место, пусто не бывает, пошел на куй с должности, пес!!!!
dimasvetik    12.12.2019, 10:03
Оценка:  +2
dimasvetik
слушай! а ты не аху.л! у меня зарплата 9000! мне наверное тоже нужно повысить! цука!
Роман    12.12.2019, 10:11
Оценка:  -2
Роман
А ты министр? От тебя зависит судьба миллионов? На тебя положены обязанности от государства и возможность получить взятку, которая повлияет на экономику всей страны? Нет? Тогда получай свои 9000 и не возмущайся
dimasvetik    12.12.2019, 10:16
Оценка:  +1
dimasvetik
нафиг нам такие министры которые не могут наладить судьбу милионов
Роман    12.12.2019, 10:23
Оценка:  0
Роман
Для того, чтобы человек думал, как это сделать, а не как получить взятку, у него должен быть хороший доход. Иначе он будет вынужден брать взятки
farfalle    12.12.2019, 10:24
Оценка:  0
farfalle
Да ладно тебе. Вон Via_dolorosa нам разжевал, что вы богато живете. А толчки моете по заграницам - это потому что слишком мобильные)))
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