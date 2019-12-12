Министр юстиции: Если не повысят зарплату - меня надолго не хватит

Денис Малюська заявил, что нужно срочно повысить зарплату членам Кабмина.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривен.

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Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

Министр отметил, что у Кабмина нет другого выхода, кроме как повысить зарплаты своим сотрудникам.

Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств, - сказал Малюська.

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По его словам, до работы в Кабмине он ежемесячно тратил более 100 тысяч гривен. В первый месяц в Кабмине он получил 16 тысяч гривен, затем появились премии и надбавки. В итоги он получает около 29 тысяч гривен.

Все понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату, - добавил он.

Напомним, Милованов хочет зарплату такую же, как и у других министров. Министр выложил скрины выписки из собственного счета.

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