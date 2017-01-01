Под Львовом разоблачили миллионные махинации с выплатами из Фонда соцстраха

Сфальсифицированные медзаключения использовали для незаконного получения ежемесячных соцвыплат.

Во Львовской области Cлужба безопасности разоблачила масштабные махинации с соцвыплатами по профессиональным заболеваниям. В результате злоупотреблений должностных лиц специализированного медучреждения Фонд социального страхования потерял более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Сотрудники Службы установили, что глава одной из медико-социальных экспертных комиссий в течение года совместно с другими лицами безосновательно устанавливали работникам местных промышленных предприятий диагнозы по получению профзаболеваний. Сфальсифицированные медицинские заключения в дальнейшем использовали для незаконного получения ежемесячных социальных выплат", - говорится в сообщении.

Сейчас главе МСЭК сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1 и 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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Четверо других фигурантов дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 и 358 УК Украины. Сейчас обвинительные акты относительно них направлены в суд.

Как сообщалось 27 ноября, стабилизационные средства Фонда соцстрахования закончились, задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд. грн.

3 декабря Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение.

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