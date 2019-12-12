Полиция задержала свободовца, избившего Богданца

Сегодня утром был задержан экс-заместитель мэра Ивано-Франковска Алексей Кайда.

Сегодня, в 5 утра, правоохранители пришли домой к комбату добровольческого батальона “Карпатская Сич“ Олегу Куцину и экс-нардепу от “Свободы“ Алексею Кайде. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава партии “Свобода“ Олег Тягнибок.

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По словам Тягнибока, правоохранители одели наручники на Кайду и доставили его в Печерский отдел полиции.



Причиной задержания стала вчерашняя драка свободовцев с народным депутатом от “Слуги народа“ Андреем Богданцом.

Полиция начала задерживать свободовцев, побивших Богданц... 0:00 / 05:04



Напомним, вчера на заседании комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики произошла драка между свободовцами и нардепом от “Слуги Народа“.

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