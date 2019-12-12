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Полиция задержала свободовца, избившего Богданца

Комментариев: 2
Сегодня утром был задержан экс-заместитель мэра Ивано-Франковска Алексей Кайда.
Задержание свободовца Алексея Кайды
Задержание свободовца Алексея Кайды
Олег Тягнибок/Facebook

Сегодня, в 5 утра, правоохранители пришли домой к  комбату добровольческого батальона “Карпатская Сич“ Олегу Куцину и экс-нардепу от “Свободы“ Алексею Кайде. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава партии “Свобода“ Олег Тягнибок.  

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По словам Тягнибока, правоохранители одели наручники на Кайду и доставили его в Печерский отдел полиции.

Причиной задержания стала вчерашняя драка свободовцев с народным депутатом от “Слуги народа“ Андреем Богданцом. 

Полиция начала задерживать свободовцев, побивших Богданц...
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Напомним, вчера на заседании комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики произошла драка между свободовцами и нардепом от “Слуги Народа“.

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Теги: Тягнибок, Кайда, Куцин, Богданец, Свобода, Слуга Народа, драка в Раде
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Комментариев (3)
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kapablankas    12.12.2019, 10:30
Оценка:  0
kapablankas
нічого руки розпускать
alex-zol    12.12.2019, 10:23
Оценка:  +1
alex-zol
на шконку мразоту!!!
Woodbrother    12.12.2019, 10:19
Оценка:  -1
Woodbrother
Прорассейский клоун мстит ветеранам войны. Позорище.
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