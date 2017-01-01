Новый гуманитарный конвой прибыл в "ЛДНР"

В самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" прибыл очередной гуманитарный конвой из РФ .

В неподконтрольные украинским властям “ДНР“ и “ЛНР“, 12 декабря, прибыл 95-й конвой с гуманитарной помощью. Об этом говорят российские СМИ.

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В “ДНР“ говорят что, “гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 95-й по счету, доставил в Республику свыше 270 тонн детских продуктовых наборов и медицинское имущество“.

В “ЛНР“ сообщается что, “автомобили очередного, 95-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка. Сегодня 9 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 99,5 т гуманитарного груза. В его составе – 16420 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет“.

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