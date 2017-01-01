Дарница купит торакоскоп для Национального института рака в рамках инициативы #ЩедрийВівторок

Фармацевтическая компания «Дарница» присоединилась ко Всеукраинскому дню добрых дел #ЩедрийВівторок и собрала средства на покупку торакоскопа для детского отделения Национального института рака, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба компании, на эти нужды компания выделит почти 200 тыс грн.

«Для поддержки инициативы #ЩедрийВівторок «Дарница» создала сайт, за каждый переход на который перечисляла 1 грн на приобретение оборудования для детского отделения Национального института рака», - объясняет пресс-служба.

Торакоскопия – метод, позволяющий проводить хирургические операции у детей в грудной полости без применения больших разрезов. «В послеоперационном периоде уменьшаются нежелательные последствия операции: значительно сокращается болевой синдром, продолжительность послеоперационного периода», - объясняет Олег Белоконь, врач высшей категории детского отделения Национального института рака.

«Мы – ответственный бизнес, и считаем необходимым активно сотрудничать с обществом, помогать в решении острых социальных проблем. Собственным примером мы хотим поощрять украинцев быть неравнодушными», - отметил генеральный директор «Дарницы» Андрей Обризан.

#ЩедрийВівторок – часть всемирного благотворительного движения #GivingTuesday, в котором участвует более 150 стран мира. Украина присоединилась к движению в 2018 году по инициативе Zagoriy Foundation и ряда других благотворительных организаций. Цель движения – объединить усилия для помощи ближним, а также вдохновить других людей заниматься благотворительностью.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий.