“Возвращайтесь живыми”: Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником.

Об этом Владимир Зеленский написал на своем Telegram-канале.

Гарант поблагодарил воинов за подвиг, который они свершат каждый день, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины на востоке Украины.

Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируете постоянную готовность к сложной работе.