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“Возвращайтесь живыми”: Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск

Комментариев: 3
Президент поздравил воинов с праздником.
Сегодня празднуют День Сухопутных войск
Сегодня празднуют День Сухопутных войск
Минобороны

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником. 

Об этом Владимир Зеленский написал на своем Telegram-канале.

Гарант поблагодарил воинов за подвиг, который они свершат каждый день, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины на востоке Украины.

Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируете постоянную готовность к сложной работе.

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Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокую боевую выучку и непобедимый характер, - написал Зеленский.

Также президент вспомнил о лозунге этого рода войск. Он пожелал каждому воину вернутся домой живым.

Уверен, что ваш лозунг “За Украину! За ее свободу” высечен в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух.

Пусть Господь хранит вас и защищает!

Возвращайтесь живыми!

Слава Сухопутным войскам Украины!

Слава Украине! - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ. Сегодня в Украине отмечают 28-ю годовщину создания ВСУ.

 

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Теги: Сухопутные войска, Зеленский, поздравления
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Комментариев (3)
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Антибес    12.12.2019, 11:31
Оценка:  -1
Антибес
Зе продолжает юморить.)))))
VSHIVANKA    12.12.2019, 11:25
Оценка:  0
VSHIVANKA
НЕХЕР СОВАТЬСЯ В ДОНБАСС , И В ИХ ДОМАХ НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ТРАУРНАЯ МУЗЫКА....
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО......
Asmo    12.12.2019, 11:34
Оценка:  -1
Asmo
Кто вас породил, тот вас и отпоет..
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