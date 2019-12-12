“Возвращайтесь живыми”: Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск
Читай также: “Спасибо за свободу и героизм”: Зеленский в зоне ООС обратился в воинам
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником.
Об этом Владимир Зеленский написал на своем Telegram-канале.
Гарант поблагодарил воинов за подвиг, который они свершат каждый день, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины на востоке Украины.
Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируете постоянную готовность к сложной работе.
Читай также: День ВСУ: Интересные факты об украинской армии
Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокую боевую выучку и непобедимый характер, - написал Зеленский.
Также президент вспомнил о лозунге этого рода войск. Он пожелал каждому воину вернутся домой живым.
Уверен, что ваш лозунг “За Украину! За ее свободу” высечен в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух.
Пусть Господь хранит вас и защищает!
Возвращайтесь живыми!
Слава Сухопутным войскам Украины!
Слава Украине! - добавил президент.
Напомним, ранее Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ. Сегодня в Украине отмечают 28-ю годовщину создания ВСУ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО......