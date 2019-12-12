В Слуге народа ответили Путину по "новой Сребнице"

Первый замглавы фракции "Слуга народа" ответил Путину на заявления о "новой Сребренице" на Донбассе.

В “Слуге народа“ заявили, что после деоккупации неподконтрольных областей Донбасса не будет никакой “новой Сребреницы“, как раннее об этом говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом Александр Корниенко сказал на брифинге по законопроекту о “особом статусе Донбасса“, пишет Лига.

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Корниенко заметил, что надо учитывать причины резни в Сребнице, а именно этнические и религиозные факторы.

У нас же в Украине один народ - украинский. Он говорит на разных языках и диалектах, но это один украинский народ. В большинстве это одна вера или ее отсутствие. Мы четко знаем, кем эта ситуация инспирирована, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений, - сказал глава.

Справка. Резня в Сребренице – массовое убийство более 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в одноименном городе в Боснии и Герцеговине солдатами Армии Республики Сербской, которой на тот момент командовал Ратко Младич. На СБ ООН хотели назвать трагедию геноцидом, но резолюцию ветировала Россия.

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