Лидер группы “Грибы” попал в Миротворец после интервью Дудю

Известный певец пополнил Чистилище известного сайта.

Известный украинский продюсер и певец Юрий Бардаш, больше известный как лидер популярной группы “Грибы”, попал в список сайта Миротворец после интервью Юрию Дудю.

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По данным сайта Бардаш представляет угрозу национальной безопасности Украины, а также занимается “антиукраинской пропагандой и манипулированием общественно значимой информацией”.

В ходе того же интервью он жаловался на закрытие русскоязычных школ и притеснение жителей Донбасса.

Последние пять лет я наблюдаю в Украине беспредел. Часто слышу такое выражение как “типичное донбасское быдло”. Но что я знаю об этом “быдле”? Это люди, которые работают. Всегда. Их жизнь - работа, завод. Да, они суровые и не такие культурные, как в столице… Сейчас запретили русские школы. А в Украине много русскоговорящих, которые впитали русский язык. Украина для них - родная страна, но язык русский. Чувствуется давление на таких людей. Травля. У меня дед воевал, возил крупнокалиберные снаряды, я рос со знанием, что мой народ - победитель. А сейчас тут памятники сносят, улицы называют фамилиями людей, которые помогали немцам, когда они сюда пришли, - сказал Бардаш.

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Напомним, ранее сообщалось, что прекращает свое существование сайт Миротворец. Сервера будут отключены во вторник, 10 декабря, в 18:00.

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