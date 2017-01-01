Семейная пара в одном из райцентров области активно занималась наркобизнесом.

Под Харьковом у супругов изъяли почти тонну наркотиков

Под Харьковом у супругов изъяли почти тонну наркотиков

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Крупных наркоторговцев обнаружили правоохранители Красноградского района на Харьковщине. При обыске у них изъяли почти тонну наркотиков, сообщает отдел коммуникаций Главного управления НПУ Харьковской области.

В информации правоохроанителей говорится, что 38-летние супруги, жители Краснограда, в течение двух лет занимались продажей наркотических средств. Бизнес у них был довольно масштабный. Во время нескольких обысков в доме, где жили муж и жена, было найдено 50 мешков с маковой соломкой и маковыми семенами. Общий вес наркотиков составил 800 кг. Стоимость зелья на “черном“ рынке составляет около 500 тыс. грн.

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Также был найден растворитель (52 кг в 79 бутылках), а еще – промышленные весы, пакеты, банковские карты, десятки сим-карт, документация, цифровые носители информации и другие доказательства бурной деятельности наркоторговцев.

Согласно украинскому законодательству супруги могут провести в местах лишения свободы 10 лет.

Напомним, в Перу задержали подлодку с тоннами кокаина. Подводная лодка была построена на деньги наркомафии и направлялась в Мексику, утверждают военные.

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