Названы имена 10 погибших на пожаре в Одессе

В ночь на 12 декабря спасатели обнаружили тела трех последних пропавших без вести при пожаре в здании колледжа.

Вице-мэр Одессы Андрей Котляр в четверг, 12 декабря, опубликовал список погибших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:

Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1; 5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель; 5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа; 6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.; 7 декабря – Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель; 7 декабря – Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа; 7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза); 7 декабря – Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1; 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза); 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза); 9 декабря – 1 тело (личность устанавливается); 9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института; 11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .; 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается); 11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.; 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается).

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"Поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы", - написал Котляр.

Как сообщалось, ночью спасатели обнаружили тела трех последних погибших, числившихся пропавшими без вести.

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