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Названы имена 10 погибших на пожаре в Одессе

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В ночь на 12 декабря спасатели обнаружили тела трех последних пропавших без вести при пожаре в здании колледжа.
Поисковая операция завершена
Поисковая операция завершена
facebook.com/kotlyar.od

Вице-мэр Одессы Андрей Котляр в четверг, 12 декабря, опубликовал список погибших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:

  1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1;
  2. 5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;
  3. 5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;
  4. 6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;
  5. 7 декабря – Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;
  6. 7 декабря – Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа;
  7. 7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  8. 7 декабря – Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1;
  9. 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  10. 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  11. 9 декабря – 1 тело (личность устанавливается);
  12. 9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института;
  13. 11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .;
  14. 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается);
  15. 11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;
  16. 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается).

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"Поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы", - написал Котляр.

Как сообщалось, ночью спасатели обнаружили тела трех последних погибших, числившихся пропавшими без вести.

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Теги: Одесса, пожар, погибшие
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