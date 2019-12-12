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Военная контрразведка разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ

Комментариев: 2
Сотрудники ФСБ заставили украинского военного подписать документ о негласном сотрудничестве .
Завербованный ФСБ украинский военный
Завербованный ФСБ украинский военный
ssu.gov.ua

Военнослужащий одного из подразделений ВСУ периодически посещал своих родных в Российской Федерации. Там он был завербован сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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Представители российской спецслужбы оказали психологическое давление на украинца, угрожая его родственникам. 

Военный передавал куратором информацию о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Отмечается, что особый интерес россияне проявляли к данным о радиолокационные станции и ее возможностям по установлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ.

Когда угрозы россиян усилились, мужчина пришел в СБУ и рассказал о подробностях своей вербовки.

Учитывая добровольное признание военного, суд освободил его от криминальной ответственности.

Военная контрразведка разоблачила агента России в рядах ...
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Напомним, в ГУР заявили, что оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды.

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Теги: ЗСУ, СБУ, ФСБ, контрразведка, вербовка
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Комментариев (2)
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Операторська    12.12.2019, 11:49
Оценка:  -1
Операторська
і далі буде їздити в московію?
tulchanin    12.12.2019, 11:47
Оценка:  -1
tulchanin
"контрразведка разоблачила"© ..... "мужчина пришел в СБУ и рассказал о подробностях"©
Медали контразведчикам то хоть дадут ? Они же героически, не жалея сил, сидели на попе и ждали, когда "агент" сам придет и все расскажет!
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