Военная контрразведка разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ

Сотрудники ФСБ заставили украинского военного подписать документ о негласном сотрудничестве .

Военнослужащий одного из подразделений ВСУ периодически посещал своих родных в Российской Федерации. Там он был завербован сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Представители российской спецслужбы оказали психологическое давление на украинца, угрожая его родственникам.



Военный передавал куратором информацию о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Отмечается, что особый интерес россияне проявляли к данным о радиолокационные станции и ее возможностям по установлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ.



Когда угрозы россиян усилились, мужчина пришел в СБУ и рассказал о подробностях своей вербовки.



Учитывая добровольное признание военного, суд освободил его от криминальной ответственности.

Военная контрразведка разоблачила агента России в рядах ... 0:00 / 02:06



Напомним, в ГУР заявили, что оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды.

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