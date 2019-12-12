Военная контрразведка разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ
Военнослужащий одного из подразделений ВСУ периодически посещал своих родных в Российской Федерации. Там он был завербован сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Представители российской спецслужбы оказали психологическое давление на украинца, угрожая его родственникам.
Военный передавал куратором информацию о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Отмечается, что особый интерес россияне проявляли к данным о радиолокационные станции и ее возможностям по установлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ.
Когда угрозы россиян усилились, мужчина пришел в СБУ и рассказал о подробностях своей вербовки.
Учитывая добровольное признание военного, суд освободил его от криминальной ответственности.
Напомним, в ГУР заявили, что оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды.
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Медали контразведчикам то хоть дадут ? Они же героически, не жалея сил, сидели на попе и ждали, когда "агент" сам придет и все расскажет!