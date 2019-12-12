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"Против украинского": Арахамия прокомментировал слова Бужанского

Комментариев: 1
По словам Арахамии, фракция не может запретить нардепу подавать любые законопроекты.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Слуга народа / Facebook

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал позицию однопартийца Максима Бужанского об отмене языкового закона. По его словам, законопроект будет обсуждаться на заседании, пишет УНИАН. 

Арахамия рассказал, что обсуждений в фракции пока не было, а он лично этот законопроект “не оценивает“.

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“Я не оцениваю. У нас не было никакого обсуждения на фракции. Я знал об этих планах Бужанского, он ждал заключения Венецианской комиссии. Это его личная позиция“ - отметил глава фракции.

Он зарегистрировал этот законопроект. У нас не было никакого обсуждения, мы не можем запретить ни одному депутату вносить любые законопроекты
 

Ранее сообщалось о том, что слуга Бужанский пошел против украинского языка. По его словам, он сделал то, что требует Венецианская комиссия. Кроме того, Бужанский заявил, что этот закон якобы дискриминирует языки нацменьшинств, в частости русский язык.

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Теги: Арахамия, бужанский, украинский язык
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Комментариев (1)
Операторська    12.12.2019, 11:47
Оценка:  0
Операторська
падлюки - туди ж, де колісніченко! а звідкіля він родом?
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