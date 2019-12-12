"Против украинского": Арахамия прокомментировал слова Бужанского

По словам Арахамии, фракция не может запретить нардепу подавать любые законопроекты.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал позицию однопартийца Максима Бужанского об отмене языкового закона. По его словам, законопроект будет обсуждаться на заседании, пишет УНИАН.

Арахамия рассказал, что обсуждений в фракции пока не было, а он лично этот законопроект “не оценивает“.

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“Я не оцениваю. У нас не было никакого обсуждения на фракции. Я знал об этих планах Бужанского, он ждал заключения Венецианской комиссии. Это его личная позиция“ - отметил глава фракции.

Он зарегистрировал этот законопроект. У нас не было никакого обсуждения, мы не можем запретить ни одному депутату вносить любые законопроекты



Ранее сообщалось о том, что слуга Бужанский пошел против украинского языка. По его словам, он сделал то, что требует Венецианская комиссия. Кроме того, Бужанский заявил, что этот закон якобы дискриминирует языки нацменьшинств, в частости русский язык.

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