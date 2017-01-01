Закарпатский депутат занимался переправкой нелегалов в ЕС

Депутат одного из поселковых советов оказался организатором ОПГ, взявшей в заложники семью с двумя детьми.

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На Закарпатье правоохранители задержали организатора и двух членов преступной группы, которая переправляла нелегалов в ЕС, а также освободили четырех незаконно удерживаемых ею заложников.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что в его состав входит трое граждан.

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"Все они - местные жители, а организатором оказался депутат одного из поселковых советов. Участники ОПГ организовали канал незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в страны Европейского Союза, в частности в Словакию и Венгрию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативники установили место нахождения членов группировки и семьи, которую они незаконно удерживали.

"Среди "заложников" были и двое их малолетних детей. Фигуранты должны были в ближайшее время переправить граждан Таджикистана в другую страну. В связи с тем, что у этих людей не хватало средств на "трансфер", их силой отвезли в подвальное помещение. При этом отобрали деньги - 7 тыс. долл., документы, одежду и мобильные телефоны", - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что одному из заложников удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей.

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Вчера, 11 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокурорами Ужгородской местной прокуратуры с участием спецназа КОВД и роты особого назначения полиции задержали всех фигурантов. Организатор и члены ОПГ уведомлены о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 27 ноября, член партии УКРОП оказался подозреваемым в организации наркосиндиката.

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