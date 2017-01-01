Законопроект поддержали 320 депутатов, против были в "Голосе", "Батькивщина" воздержалась.

Рада продлила на год действие "закона об особом статусе Донбасса" rada.gov.ua

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Народные депутаты поддержали в целом проект закона, который продолжает на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (так называемый “закон об особом статусе Донбасса“). Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

“За“ соответствующий законопроект проголосовали 320 депутатов. Против выступили представители “Голоса“, “Батькивщина“ воздержалась.

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Накануне глава партии “Слуга народа“, заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса, который должен продолжить старый закон, будет состоять только из одной фразы, которой 2019 год заменят на 2020-й.

На рассмотрение Верховной Рады Украины этот законопроект передали 10 декабря. Его инициировали депутаты от партии “Слуга народа“ Давид Арахамия и Александр Корниенко.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает продление на год действующего закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, зарегистрирован законопроект о невозвращении ПриватБанка. Кабмин предлагает Раде законопроект по банковскому сектору, которым планируют защитить ПриватБанк от возвращения бывшим владельцам.

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