Обвиняемая в пытках пациентов главврач психбольницы вернется на работу

Лилие Неофитной выплатят компенсацию в размере 0,5 млн гривен.

Суд восстановил в должности главу сумской психиатрической больницы, которую обвиняли в пытках пациентов. Также ей теперь должны выплатить компенсацию в размере 0,5 млн грн за вынужденный прогул.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Лилию Неофитную уволили почти три года назад, когда из-за смерти пациентов психбольница оказалась в центре скандала, а против самой главврача открыли уголовное дело. Ее обвиняют в пытках пациентов холодом. Так, в конце 2016 года пятеро больных умерли от осложнений пневмонии, вызванных переохлаждением. Тогда температура в палатах не поднималась выше 9 градусов.

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Как сообщалось 1 февраля, в России на Урале в больнице Челябинска врачом работал мужчина, 20 лет назад расчленивший сверстника и выпивший его кровь.

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