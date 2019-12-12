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Порошенко намекнул, что он "тоже не лох"

Комментариев: 2
Нардеп Петр Порошенко прокомментировал возбужденное ГБР дело о возможной государственной измене во время подписания Минских договоренностей.
Глава партии "Европейская солидность" Петр Порошенко
Глава партии "Европейская солидность" Петр Порошенко
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Бывший президент Петр Порошенко, выступая на заседании Верховной рады, комментируя законопроект об особом статусе ОРДЛО заявил “Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли». Об этом сообщает Украинская правда


Таким образом, Порошенко отреагировал на возбуждение уголовного дела ГБР о возможной государственной измене.

Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела - высказался нардеп.

Фразу, которую произнес Порошенко на выступлении в Верховной Раде, произнес Владимир Зеленский, 26 октября 2019, когда встречался с добровольцами в селе Золотое-4.

Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери – сказал тогда Зеленский. 

Напомним, В ГБР подтвердили расследование госизмены Порошенко

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Теги: Порошенко, ОРДЛО, ДОнбасс
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Комментариев (3)
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Антибес    12.12.2019, 13:05
Оценка:  +2
Антибес
Педро,ты не лох.Ты потешный хронический алкоголик-xyecoc!)))))
Путин_xyйло    12.12.2019, 13:34
Оценка:  0
Путин_xyйло
Отойди от зеркала!
Krotol2    12.12.2019, 12:56
Оценка:  -1
Krotol2
Еще один не лох.Это уже два клоуна
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