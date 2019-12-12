Порошенко намекнул, что он "тоже не лох"

Нардеп Петр Порошенко прокомментировал возбужденное ГБР дело о возможной государственной измене во время подписания Минских договоренностей.

Бывший президент Петр Порошенко, выступая на заседании Верховной рады, комментируя законопроект об особом статусе ОРДЛО заявил “Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли». Об этом сообщает Украинская правда.



Таким образом, Порошенко отреагировал на возбуждение уголовного дела ГБР о возможной государственной измене.

Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела - высказался нардеп.

Фразу, которую произнес Порошенко на выступлении в Верховной Раде, произнес Владимир Зеленский, 26 октября 2019, когда встречался с добровольцами в селе Золотое-4.

Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери – сказал тогда Зеленский.

Напомним, В ГБР подтвердили расследование госизмены Порошенко

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