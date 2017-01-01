НАБУ начало расследование против ряда нардепов "Слуги Народа" - Гончаренко

НАБУ проводит расследование относительно нардепов Холодова, Дубинского и Юрченко.

НАБУ начало расследование относительно народных депутатов от “Слуги Народа“ Андрея Холодова, Александра Дубинского и Александра Юрченко. Расследование касается так называемых “табачных правок“, внесенных нардепами. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Речь идет о законопроекте №1049 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“.



Правка предусматривает внесение торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.



По мнению Гончаренко, правка была пролоббированна в личных интересах и нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам.



“Напомню, что около двух месяцев назад Рада приняла правку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недополучил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых «слуг»“, - отметил Гончаренко.



Напомним, В НАБУ заявили, что восстановление 65 ранее закрытых дел о незаконном обогащении невозможно по новому закону.

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