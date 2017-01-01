В сеть попало видео забавного происшествия.

В Харькове обезьяна устроила переполох в супермаркете кадр из видео

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В Харькове в одном из супермаркетов заметили необычного посетителя — обезьяну.

Видео из магазина в сеть выложили на страничке “ХС Харьков“ в Facebook. В комментарии к видео сообщается, что животное сбежало из контактного зоопарка, и что на время поимки обезьяны магазин временно закрывали.

Напомним, три медведя устроили “берлогу“ в японской поликлинике. Разбудить медведей не удалось, пришлось стрелять транквилизатором.

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