Работники канала минобороны РФ приехали в Киев: Геращенко требует реакции СБУ
Сотрудники телеканала Министерства обороны РФ “Звезда“ прибыли в Киев сегодня утром. Соответствующий сюжет вышел сегодня на их канале, сообщает Censor.net
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Нардеп от “Европейской Солидарности“ Ирина Геращенко обратилась к СБУ в ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады. Она потребовала у силовиков разобраться, что здесь делают российские пропагандисты.
“Сегодня телеканал“ Звезда “, который пять лет показывал в своих эфирах пытки украинских военных, делает селфи на центральной площади Киева, с Майдана, их пустили в страну. Я хочу официально обратиться в СБУ и спросить, что здесь делают пропагандисты с канала “Звезда“, - заявила Геращенко.
Напомним, президент Украины Влдаимир Зеленский пригласил пропагандистов РФ посетить Донбасс
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