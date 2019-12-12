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Работники канала минобороны РФ приехали в Киев: Геращенко требует реакции СБУ

Комментариев: 2
Работники российского пропагандистского канала "Звезда" прибыли в Киев сегодня утром.
Нардеп Ирина Геращенко требует вмешательства СБУ
Нардеп Ирина Геращенко требует вмешательства СБУ
Ирина Геращенко/Facebook

Сотрудники телеканала Министерства обороны РФ “Звезда“ прибыли в Киев сегодня утром. Соответствующий сюжет вышел сегодня на их канале, сообщает Censor.net 

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Нардеп от “Европейской Солидарности“ Ирина Геращенко обратилась к СБУ в ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады. Она потребовала у силовиков разобраться, что здесь делают российские пропагандисты. 

Сегодня телеканал“ Звезда “, который пять лет показывал в своих эфирах пытки украинских военных, делает селфи на центральной площади Киева, с Майдана, их пустили в страну. Я хочу официально обратиться в СБУ и спросить, что здесь делают пропагандисты с канала “Звезда“, - заявила Геращенко.

Напомним, президент Украины Влдаимир Зеленский пригласил пропагандистов РФ посетить Донбасс

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Теги: Ирина Геращенко, СБУ, телеканал Звезда, Верховна Рада
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Комментариев (2)
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Антибес    12.12.2019, 13:15
Оценка:  -2
Антибес
Когда престарелая алкоголичка с явным психическим расстройством(как минимум),что-то требует,это всегда доставляет.Похоже у Ырыны снова стакан пустой,вот бабушка и нервничает.)))))
Путин_xyйло    12.12.2019, 13:32
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Что ты все о себе, отойди от зеркала!
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