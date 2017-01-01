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В Днепре две девушки покончили с собой

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На данный момент причины самоубийств уточняются.
Личность второй девушки пока не установлена
Личность второй девушки пока не установлена
t.me/ukr_now

В Днепре за два дня произошло сразу два смертельных ЧП, в результате которых погибли девушки.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Украина сейчас".

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Первую заметили прохожие на козырьке подъезда. Ей 21 год и она покончила жизнь самоубийством, прыгнув с балкона общего 10 этажа. Буквально на следующий день другая девушка тоже покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из общего балкона 13 этажа. Именно там нашли ее личные вещи без документов. Из-за повреждений на теле личность девушки установить не удалось.

Причины самоубийств не известны
Причины самоубийств не известны
telegramchannels.club

Как сообщалось 9 декабря, в Днепре студент выпал с 9 этажа и остался жив.

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Теги: Днепр, самоубийство, девушка
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