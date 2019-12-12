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Пропагандисты Кремля в Киеве: пограничники оправдались за скандал

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ГПСУ не запрещали впускать российских журналистов в Киев.
Корреспондентка Звезды
Корреспондентка Звезды
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Государственная пограничная служба Украины заявила, что пропустила на территорию страны пропагандистов канала Минобороны РФ "Звезда", поскольку те не сказали, что журналисты.

Об этом ведомство сообщило в комментарии для ВВС Украина.

По данным ГПСУ, кремлевские пропагандисты пересекли государственную границу как частные лица, а не как представители СМИ.

Они не заявляли, что они журналисты, - сообщили в ГПСУ.

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Также известно, что пропагандистам канала Минобороны РФ не было запрещено въезжать в Украину. Поэтому их беспрепятственно пропустили.

Выходя из этого комментария ГПСУ следует, что пропагандисты не сообщили настоящую цель визита в Украину, что является причиной для их выдворения и запрета на въезд в страну.

Напомним, репортаж с Майдана провела съемочная группа телеканала Минобороны РФ. Кремлевских пропагандистов спокойно впустили в столицу.

 

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Теги: Киев, пропагандисты, Звезда, Минобороны РФ
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Комментариев (1)
Антибес    12.12.2019, 13:35
Оценка:  -2
Антибес
Хорошая отмазка!А специальную,дорогущую профессиональную аппаратуру они разве не привезли с собой?Не?И о каком скандале кукарекают профессиональные патриоты,если Зе их сам лично пригласил к нам?)))))
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