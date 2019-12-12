Пропагандисты Кремля в Киеве: пограничники оправдались за скандал

ГПСУ не запрещали впускать российских журналистов в Киев.

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Государственная пограничная служба Украины заявила, что пропустила на территорию страны пропагандистов канала Минобороны РФ "Звезда", поскольку те не сказали, что журналисты.

Об этом ведомство сообщило в комментарии для ВВС Украина.

По данным ГПСУ, кремлевские пропагандисты пересекли государственную границу как частные лица, а не как представители СМИ.

Они не заявляли, что они журналисты, - сообщили в ГПСУ.

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Также известно, что пропагандистам канала Минобороны РФ не было запрещено въезжать в Украину. Поэтому их беспрепятственно пропустили.

Выходя из этого комментария ГПСУ следует, что пропагандисты не сообщили настоящую цель визита в Украину, что является причиной для их выдворения и запрета на въезд в страну.

Напомним, репортаж с Майдана провела съемочная группа телеканала Минобороны РФ. Кремлевских пропагандистов спокойно впустили в столицу.

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